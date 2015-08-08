中国7月进出口双降逾8%下行趋势未扭转 稳外贸政策待落实

路透北京8月8日 - 中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

中国海关周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

“7月出口还是很差， 一方面反映外需依旧疲弱，另一方面也与人民币升值有关，企业成本上升，而进口降幅主要与国际大宗商品价格有关。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。

他提到，相较扩内需的政策，扶持外贸的政策空间有限，下半年主要落实已经出台的扶持外贸政策，包括加快落实出口退税进度，通关便利化等等。

据国际清算银行(BIS)数据，6月人民币实际有效汇率指数130.08，在过去一年内升值幅度高达14%。同期人民币兑美元即期汇率保持平稳，有效汇率升值主要受美元升值带动。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌也认为，7月出口增长超预期萎缩，外需放缓是主因，主要出口市场均明显下滑，对欧盟和日本下降幅度最大。外需复苏遥遥无期，经济增长仍将要靠内需拉动，这意味着下半年宽松应持续发力。

中国进出口增速及顺差图表 link.reuters.com/nab45w

海关数据显示，今年1-7月进出口总值以美元计同比下降7.2%。其中出口微降0.8%；进口下降14.6%。中国今年年初确定的今年外贸进出口总值增长预期目标为6%。

虽然此前6月出口增幅回正，但分析师们普遍认为并没有改变出口下行的趋势，欧美等主要市场需求不旺，加之人民币汇率升值的影响，中国7月份出口延续跌势亦在意料中。

海通证券的姜超、顾潇啸认为，7月出口同比下降8.3%，与7月PMI新出口订单回落至2年新低相一致；外需羸弱人民币强势，加上相对高基数，出口增速放缓，对美欧日港韩出口全面下滑。

上海证券宏观分析师胡月晓也认为，出口动力衰竭，全球经济重构格局下，寄希望海外复苏带动国内经济走稳的老路不再，经济下行压力加大，需求扩张型老路不再走得通，国内越刺激产能过剩就越严重.不从根本上改革,转型难成功，担心中国落入中等收入陷阱的风险较大。

而进口增速略低于预期，连续九个月同比负增长。一方面与国际大宗商品价格在低位有关，同时也突现在国内需求疲软的背景下，中国稳增长扶持外贸的压力不轻。

申万宏源宏观研究团队报告称，三季度外贸数据开局不利，显示进出口稳增长政策有待落实。从主要出口地区的制造业PMI来看，美国、香港等仍在底部徘徊。从近期PMI新出口订单和外贸先导指数的走势看，三季度出口仍不容乐观，预计年内出口仍将承压维持弱势。

报告认为，在国内需求疲软的背景下，近期大宗商品价格的下跌进一步拖累了进口金额。从累计数据看，今年前7个月中国原油、粮食、成品油、初形塑料等大宗商品进口量同比正增长，而进口价格均出现不同程度下跌。大宗商品价格下滑持续拖累进口数据，其造成的工业通缩态势也不容忽视。

中国商务部本周稍早表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。