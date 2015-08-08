中国7月进出口双降逾8%下行趋势未扭转 稳外贸政策待落实

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月8日 - 中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。
中国海关周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%；进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。
“7月出口还是很差， 一方面反映外需依旧疲弱，另一方面也与人民币升值有关，企业成本上升，而进口降幅主要与国际大宗商品价格有关。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。
他提到，相较扩内需的政策，扶持外贸的政策空间有限，下半年主要落实已经出台的扶持外贸政策，包括加快落实出口退税进度，通关便利化等等。
据国际清算银行(BIS)数据，6月人民币实际有效汇率指数130.08，在过去一年内升值幅度高达14%。同期人民币兑美元即期汇率保持平稳，有效汇率升值主要受美元升值带动。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌也认为，7月出口增长超预期萎缩，外需放缓是主因，主要出口市场均明显下滑，对欧盟和日本下降幅度最大。外需复苏遥遥无期，经济增长仍将要靠内需拉动，这意味着下半年宽松应持续发力。
中国进出口增速及顺差图表 link.reuters.com/nab45w
海关数据显示，今年1-7月进出口总值以美元计同比下降7.2%。其中出口微降0.8%；进口下降14.6%。中国今年年初确定的今年外贸进出口总值增长预期目标为6%。
虽然此前6月出口增幅回正，但分析师们普遍认为并没有改变出口下行的趋势，欧美等主要市场需求不旺，加之人民币汇率升值的影响，中国7月份出口延续跌势亦在意料中。
海通证券的姜超、顾潇啸认为，7月出口同比下降8.3%，与7月PMI新出口订单回落至2年新低相一致；外需羸弱人民币强势，加上相对高基数，出口增速放缓，对美欧日港韩出口全面下滑。
上海证券宏观分析师胡月晓也认为，出口动力衰竭，全球经济重构格局下，寄希望海外复苏带动国内经济走稳的老路不再，经济下行压力加大，需求扩张型老路不再走得通，国内越刺激产能过剩就越严重.不从根本上改革,转型难成功，担心中国落入中等收入陷阱的风险较大。
而进口增速略低于预期，连续九个月同比负增长。一方面与国际大宗商品价格在低位有关，同时也突现在国内需求疲软的背景下，中国稳增长扶持外贸的压力不轻。
申万宏源宏观研究团队报告称，三季度外贸数据开局不利，显示进出口稳增长政策有待落实。从主要出口地区的制造业PMI来看，美国、香港等仍在底部徘徊。从近期PMI新出口订单和外贸先导指数的走势看，三季度出口仍不容乐观，预计年内出口仍将承压维持弱势。
报告认为，在国内需求疲软的背景下，近期大宗商品价格的下跌进一步拖累了进口金额。从累计数据看，今年前7个月中国原油、粮食、成品油、初形塑料等大宗商品进口量同比正增长，而进口价格均出现不同程度下跌。大宗商品价格下滑持续拖累进口数据，其造成的工业通缩态势也不容忽视。
中国商务部本周稍早表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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