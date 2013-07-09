翘尾因素拉高中国6月CPI涨幅（更新版）

* 6月CPI同比涨2.7%高于预期，主要受翘尾因素影响

* 6月PPI同比下降2.7%，符合预期

* 未来通胀压力料仍不大

* 整体经济需求依然疲弱

(新增更多细节及评论)

路透北京7月9日 - 中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于市场预期，主要受翘尾因素影响，预计未来国内通胀压力依然不大；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比仍维持跌势，则显示整体经济的需求依然疲弱。

分析人士认为，无论是CPI的涨幅扩大抑或PPI的跌幅收窄，与中国目前经济不温不火的下行态势基本吻合，若结合PMI，工业用电量等数据推测，二季度的经济数据或许会令人失望。

“6月CPI的反弹主要是受基数和翘尾因素影响，统计局对此也解释的很明确，从目前整体的经济形势看，并不支持物价大幅反弹。”中国国家信息中心高级经济师祁京梅称。

中国国家统计局周二公布，6月CPI同比上涨2.7%，PPI同比下降2.7%；路透调查中值分别为上涨2.5%和下降2.7%。上半年累计，CPI同比上涨2.4%，PPI同比下降2.2%。而中国年初制定的全年CPI涨幅控制目标为3.5%。

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国家统计局城市司高级统计师余秋梅在统计局网站撰文解读指出，6月CPI同比涨幅比5月扩大了0.6个百分点，翘尾因素为1.9个百分点，新涨价因素与5月份相同。

文章解释，6月翘尾因素的增加，与去年6月价格环比下降有关。去年6月CPI环比下降0.6%，既是今年6月翘尾因素增加的原因，也降低了今年6月CPI同比指数的对比基数。因此，尽管今年6月的居民消费价格总水平与5月份持平，但受对比基数降低0.6个百分点的影响，6月CPI同比涨幅比5月相应扩大了0.6个百分点。

中国国家统计局将于下周一(15日)公布上半年经济数据。路透调查显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。二季度经济走弱的原因包括：外贸水分被挤出，制造业产能过剩鲜有改善，投资未现强劲增长态势，流动性相对收紧。

**通胀形势料平稳**

尽管6月CPI涨幅超过市场预期，但分析师们并没有对物价上涨的压力感到忧虑。需求不振，且整体经济仍处在温吞下行的状态下，他们预计今年下半年中国物价涨幅不会太明显。

广发银行高级交易员颜岩认为，CPI略高于市场预期，因为蔬菜价格回落幅度小，而且肉类价格出现明显上涨。其中蔬菜季节性明显低于以往15%左右的环比跌幅，而肉禽类价格环比反而上涨，尤其是猪肉环比达4.6%，有悖于季节规律。两者共同作用，推高了CPI整体水平。

他认为，接下来的一段时间，肉类和蔬菜价格都将进入季节性上涨周期，下半年CPI环比将缓慢走高，同比会在2.5%到3%的水平。PPI则持续低迷，传导作用有限。

中国国际经济交流中心研究员王军也认为，6月份CPI反弹很厉害，主要是受猪肉价格影响带动，但因目前整体需求疲弱，经济形势也不支持物价大涨，输入性通胀压力也不大，估计年内CPI的涨幅也就在2.7-2.8%左右，上涨压力不会太大。

至于PPI的持续回落，分析师们也认为与中国目前整体的经济形势基本匹配，需求不足导致上游原材料行业价格压力较大。在目前的经济政策下，上游产品价格将承受较长时间的价格压力。

王军就认为，PPI降幅虽较上月略有收窄，但环比降幅与上月持平，显示生产需求方面仍较疲弱，结合PMI、工业用电量等指标综合预测，二季度中国经济的数据可能仍然令人失望。预计下半年随着经济的逐渐企稳，PPI的同比跌幅可能会收窄，但回到正值的可能性则不大。

分析师们也提到，尽管现在来看，未来几个月通胀压力不大，但央行的管理是谨慎的。虽然目前较低的通胀水平给了管理层较宽松的政策空间，但刺激政策会以产业政策为主，而不是大规模的数量和价格政策。

“从物价的差异和结构性变动特征看，货币政策的‘紧数量、低利率’组合将持续。”海证券宏观分析师胡月晓称。(完)

(发稿 北京中文部；撰写 沈燕; 审校 张喜良)

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