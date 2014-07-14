中国6月财政支出增速再发力 重点项目预算执行加快（更新版）

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
(新增更多细节)
路透北京7月14日 - 中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增
幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加
快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。
中国财政部周一公布数据显示，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中，
中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%,地方政府
的支出明显加快。财政部并称，全国财政支出重点项目预算执行进度加快。
1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,8
12亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。
“政府支出占GDP的14%左右，政府支出的加快对拉动第三产业的其他服业务有明显的作
用，有利于稳定经济。”中金债券团队研究报告称。
以往财政支出具有典型的季节性，一般集中在12月份。中金债券团队并认为，虽然财政
支出的总量受全年预算的限制不会大幅增加，但如果支出进度明显提前，那么从同比的角度
而言，有利于提高二季度和三季度的政府支出增速和GDP。
从支出分项来看，支出进度的加快更多体现在民生保障方面以及基建层面，1-6月份保
障房支出同比增速30.2%，交通运输支出4,404亿元，同比增长22.1%，医疗卫生与计划生育
支出4,905亿元，同比增长18.4%。
财政部5月末发出通知（85号文），要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支
付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经
济社会发展预期目标。
中国近两年财政收支走势图：bit.ly/1q95qbX
**财政收入增幅仍有回落压力**
中国6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速快于上月的7.2%。其中
，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以
及出口退税增加等因素影响。
6月财政收入增速仍偏慢，显示经济企稳后，财政收入也趋于稳定。考虑到上半年一系
列微刺激政策的效果逐渐显现，下半年经济料转好，完成全年8%财政收入目标问题不大。不
过财政部预计下半年中央财政收入增幅仍有回落压力。
“下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等
因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。”财政部新闻稿
称。
1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿
元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11.
1%。
从6月份地方小税种情况来看，受商品房成交量下滑影响，契税429亿元，同比增长7.8%
；土地增值税526亿元，同比增长23.7%；耕地占用税436亿元，同比增长35.6%；城镇土地使
用税235亿元，同比增长35.3%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支
出
2014年6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为
路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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