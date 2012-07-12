中国6月新增贷款符合预期 惟中长期贷款仍未见起色

* 6月新增信贷数据符合预期

* 中长期贷款占比环比略下滑

* 後续货币宽松政策仍可期

路透上海/北京7月12日电---中国6月新增信贷数据基本符合预期,但中长期贷款占比环比略降,意味企业信贷需求仍未见起色.这或印证央行此前一个月内两度降息,正是剑指进一步刺激有效信贷需求,并稳定实体经济增长.

分析人士认为,季节性因素拉动和贷款放量增长是6月货币供给增速反弹的主要原因.考虑当局一再强调将稳经济增长放在更主要的位置,预计未来将加大货币政策预调微调力度,下半年经济有望缓慢复苏,贷款结构将改善.

"新增贷款和预期差不多,但结构还是比较差的,中长期贷款还没有起来,大家都在搞短期的,居民的中长期贷款稍微好点,因为房地产成交量反弹,但企业的还是很差,才1,600多亿."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

不过6月新增信贷环比出现暖迹,亦不能排除季节因素扰动.兴业证券最近发布的报告就指出,从2001年来的历史数据看,除信贷规模控制的2004、2008、2010及2011年外,其余年份,6月信贷在全年中占比往往较高,占比均在12.4%以上,平均占比为15.6%.

中国人民银行周四公布数据显示,6月新增人民币贷款9,198亿元人民币,接近此前路透9,100亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.6%,亦基本符合13.5%的路透调查中值.

分析师指出,中长期贷款未见明显起色,反而是短期贷款有所上升,说明企业信贷需求尚未出现明显的回升,为稳增长,年内监管层还将祭出更多货币放松政策.

国开证券宏观经济分析师杜征征预计,年内或还将下调存准1-2次,不过在连续两次降息後,今年再次减息的可能性还待观察.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

**中长期贷款占比环比略有下滑**

虽然新增贷款整体规模环比增长,但贷款结构中,中长期贷款占比不升反降,业内人士对此分析,随着政府项目推进和中国央行最新一次降息的效果显现,预计未来中长期贷款占比有望步入缓慢上行的通道.

据路透据此测算,6月新增中长期贷款2,823亿元,约占当月整体新增贷款约30%,较5月的34%略降.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩就表示,中长期贷款规模占当月新增信贷的比例较上月略有下降,可能跟整体信贷规模增加较多有关.但中长期贷款占比稳定上涨是趋势,微观个体会在政策的带动下,慢慢改变对经济环境的预期.

央行数据显示,上半年,分部门看,住户贷款增加1.13万亿元,其中,短期贷款增加6,044亿元,中长期贷款增加5,234亿元;非金融企业及其他部门贷款增加3.71万亿元,其中,短期贷款增加1.77万亿元,中长期贷款增加1.05万亿元,票据融资增加7642亿元.

中国国家统计局将於周五公布二季度国内生产总值(GDP)等更多宏观数据.据路透调查显示,预计中国二季度GDP同比增速将降至7.6%.(完)

--发稿 上海中文部; 撰写 康熙泽; 审校 林高丽

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