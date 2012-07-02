中国6月官方制造业PMI降至七个月低点 经济仍有下行压力

* 6月官方制造业PMI降至七个月新低50.2

* 新出口订单指数等明显回落,经济仍有下行压力

* 预计企业生产恢复还需一定时间

路透北京7月1日电---中国6月官方制造业PMI下滑至七个月低点,新出口订单、采购量和购进价格等分项指数回落明显,显示当前经济发展仍面临下行压力,企业生产恢复料仍需一定时间.

国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--6月制造业采购经理人指数(PMI)降至50.2,优於路透预估中值49.8,但仍是去年11月以来最低水准.从11个分项指数来看,同上月相比,产成品库存指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数有所上升,其余指数均不同程度下降.

"新订单指数、购进价格指数仍在回落,表明影响企业生产预期的因素仍然较多,企业生产的恢复预计还需一定时间",中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析认为.

不过,他亦分析称,6月份PMI指数继续回落,但幅度明显减小,预示未来经济增长可能降中趋稳.近期稳增长的政策陆续出台,投资增长降幅减小,消费实际增长率略有提高,出口增速明显反弹,这些也支持未来经济增长降中趋稳的预期.

结合历史数据来看,6月数据回落具有一定的季节性,每年6月指数都会有所回落,而今年回落幅度为历年最低,也显示经济趋稳的基础正在形成.

中国知名经济学家邱晓华日前在接受路透专访时也预测,随着政策预调微调,如果欧债危机没有进一步恶化,中国三季度经济有望趋稳,四季度预计会加快回升,全年增速预计将在8.2-8.5%左右.

6月官方PMI数据中,新订单指数为49.2,比上月下降0.6个百分点,表明制造业市场需求继续回落;新出口订单指数为47.5,亦较上月大幅回落2.9个百分点.同期,原材料购进价格指数为41.2,较上月大幅下降3.6个百分点;采购量指数亦明显下降,至46.9,较上月降3.9个百分点.

此前出炉的6月汇丰中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.

中国国家工业和信息化部总工程师朱宏任此前表示,预计中国经济上半年增长速度保持在7.5%以上,不过经济下行压力加大,防止增速趋势性下滑刻不容缓.

中国国务院发展研究中心副主任侯云春近日表示,今年二季度中国经济增速或将进一步放缓并触底,但在三、四季度可能会有所好转.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________2012年____________ __________________2011年_______________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9

以下是分项指标:

指标 2012年6月份指数 5月份指数 比上月

PMI 50.2 50.4 下降

生产指数 52 52.9 下降

新订单指数 49.2 49.8 下降

新出口订单指数 47.5 50.4 下降

积压订单指数 43.3 43.6 下降

产成品库存指数 52.3 52.2 上升

采购量指数 46.9 50.8 下降

进口指数 46.5 48.1 下降

购进价格指数 41.2 44.8 下降

原材料库存指数 48.2 45.1 上升

从业人员指数 49.7 50.5 下降

供应商配送时间指数49.1 49 上升(完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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