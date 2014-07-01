中国6月官方制造业PMI创六个月高点至51（更新版）

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路透北京7月1日 - 中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

“6月份PMI指数继续提高，表明经济平稳增长态势已基本确立。“特约分析师张立群称，从分项指标看，新订单、出口订单等各类订单指数，采购量指数、进口指数和产成品库存指数，购进价格指数等都出现提高，反映了随订单水平回升，企业采购和生产活动水平开始回升，稳增长各项政策措施已见成效。

汇丰(HSBC)此前发布的中国5月制造业PMI初值升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。其终值数据定于周二稍晚发布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

-------------2014年----------- -----------------2013年----------------

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1

**分项指标多趋暖**

从12个分项指数来看，同上月相比，除采购量和生产经营活动预期指数回落外，其它各项指数均呈现回升。其中，新出口订单回升幅度最大，升幅为1个百分点；原材料库存指数持平；其余生产、新订单、原材料购进价格、产成品库存指数以及从业人员等指数环比升幅均在1个百分点以内。

6月份生产指数为53%，比上月上升0.2个百分点。从企业规模来看，大型企业和中型企业高于50%，分别为53.5%和53.8%；小型企业的生产指数低于50%，指数为48.5%。

新订单指数为52.8%，比上月上升0.5个百分点。从企业规模来看，大型企业和中型企业的新订单指数高于50%，分别为53.6%和52.9%；小型企业低于50%，指数为48.5%。

新出口订单指数为50.3%，比上月上升1个百分点。从企业规模来看，大型企业高于50%，为50.8%；中型和小型企业的新出口订单指数低于50%，分别为48.9%和48.5%。

积压订单指数为46.2%，比上月回升0.2个百分点。产成品库存指数为47.3%，比上月上升0.2个百分点。进口指数为49.2%，比上月上升0.2个百分点。

购进价格指数为50.1%，比上月回升0.1个百分点。原材料库存指数为48%，同上月持平。（完）

(发稿 宿泱韫/沈燕; 审校 曾祥进)

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