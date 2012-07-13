中国6月楼市销售回暖投资企稳 调控料不放松

* 6月房地产投资增速降至11.8%,新开工面积同比降幅扩大

* 6月房地产销售明显回暖

* 中央强调房地产调控不能放松

路透北京7月13日电---尽管中国政府再三强调房地产调控不放松,但最新数据佐证房地产市场已现回暖迹象.这凸显了中国政府下半年将面临如何在既不能放松其房地产政策又要拉动投资维持经济增长中取得平衡的难题.

中国6月销售额同比转跌为升,受高基数影响,新开工依然处於探底过程但环比出现小幅改善.路透根据国家统计局数据测算,6月房地产开发投资同比增长11.8%,较上月同比增18.2%回落;同期新开工面积降幅从上月的4.7%扩大至16.3%.在销售方面则有明显改善,6月销售额结束同比七连跌,增6.9%,销售面积跌幅亦缩窄至3.3%.

"房地产投资从5,6两月数据看已经在恢复了,销售和成交也明显回暖...保障房开工率上升是其中一个重要原因,房地产投资增速可能会维持现在的态势,"交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.他并预计,房地产投资今年增速约为15-16%,下半年中国投资的加速主要依赖基建投资.

中国国家统计局稍早发布二季度国内生产总值(GDP)增速创逾三年新低但基本符合预期,上半年经济增速则为7.8%,高於政府年初设定的7.5%全年增长目标.对中国经济能否止跌的疑虑,在二季度宏观数据出炉後似乎有所减轻.

今年二季度以来,政府多管齐下"稳增长",包括加快基建项目审批,央行一个月内两次降息,年内三次下调存款准备金率等.对於下一阶段如何稳增长,国务院总理温家宝稍早表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

不过,作为拉动经济的重要引擎,投资的主要组成部分--房地产行业来说,虽然受益於货币政策的日趋宽松,以及各地鼓励刚需的政策微调,但整体调控的基调并未有改变.

针对最近房地产市场出现回暖的迹象,官方屡次表态不放松调控政策,国务院总理温家宝近日即表示,目前房地产市场调控仍然处在关键时期,任务还很艰巨,必须坚定不移做好调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.

"房地产的主动调控在短期来讲确实是一定程度上今年增长速度下滑的一个重要原因."国家统计局发言人盛来运周五在发布会上表示.

"但房地产调控不能放松,调控房地产虽然说短期对经济增长产生影响,但是更有利於国民经济更持续健康地发展,特别是对防止房地产泡沫化对经济的长期发展的冲击很有好处.所以我们要进一步完善房地产调控的政策,进一步巩固房地产调控的成果."

稍早进行的路透调查结果则显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.

但澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚却指出,尽管货币政策放松力度开始在过去一个月加强,且中国官方明确表态将拉动投资,但如果中国官方既不能放松其房地产政策,也不能完成今年年初提出的700万套的保障房政策,那麽整体经济增速仍将较为疲弱,这也是中国经济在下半年面临的一个主要风险.

他认为,在政策端,由於温家宝总理在近期表态,稳定投资是拉动内需的重要方面,因此中国下半年在公共住房、铁路以及基建方面的投资会不断增加,与此同时,减税举措也可能会进一步铺开.

今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.上半年全国城镇保障性安居工程已开工470万套,完成任务67.14%;基本建成260万套,达标52%.今年计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.

统计局数据并显示,1-6月,全国房地产开发投资30,610亿元人民币,同比增长16.6%,增速比1-5月回落1.9个百分点;房屋新开工面积同比下降7.1%,1-5月为下降4.3%;商品房销售额同比下降5.2%,降幅较1-5月的下降9.1%进一步缩窄. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯

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