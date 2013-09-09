中国与哈萨克斯坦签订油气项目协议

路透阿斯塔纳9月7日 - 中国国家主席习近平周六与哈萨克斯坦达成一项协议，中国得以在卡沙甘(Kashagan)油田项目持有股份，这凸显习近平主席此番中亚之旅意在获取油气资源。

这项协议规模50亿美元，使得中国在后苏联时期中亚正在上升的影响力进一步增强，并阻挠了印度试图在该油田持股的努力。该油田是50年来发现的全球最大油田。

这项油气协议包括在哈萨克斯坦建立炼油厂。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫称，此次习近平主席出访达成22项协议、价值约300亿美元，其中包括该协议。

根据此项协议，哈萨克斯坦将该油田8.33%股份出售给中国，价值约50亿美元。

哈萨克国有油气公司KazMunaiGas和中国石油天然气集团公司高层签署这项协议，两国元首出席了签约仪式。

“我们预计9月末或10月末将完成该交易，”哈萨克斯坦一位官员对路透表示。

KazMunaiGas的负责人Sauat Mynbayev对记者表示，中石油还将支付最多30亿美元，负担卡沙甘油田第二阶段开发所需投资金额的一半。这一阶段料在2020年后启动。

根据路透见到的另一份协议草案，中国国家开发银行和进出口银行将向哈萨克斯坦国有控股公司Baiterek分别提供价值30亿和50亿美元的贷款。

中石油的这一交易让印度参与卡沙甘油田开发的计划破灭。

位于里海北部的卡沙甘以及邻近油田的石油储量估计为350亿桶，其中可开采储量在90-130亿桶。

Mynbayev表示，这一巨型油田定于周一开始试运转，启动商业生产可能需要三周到一个月的时间。

根据该油田的开发者North Caspian Operating Company(NCOC)，2013-14年第一阶段的石油日产量为18万桶。随着开发推进，第二阶段日产量将逐步增加至37万桶。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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