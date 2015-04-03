焦点：中国多方面援助柬埔寨 对柬影响力增强

3月12日，柬埔寨磅士卑省，在柬埔寨陆军学院毕业典礼上，一名中国军事顾问（中）为一名毕业生佩戴肩章。 REUTERS/Samrang Pring

路透柬埔寨4月2日（记者 Aubrey Belford/Prak Chan Thul） - 柬埔寨国防大臣迪班（Tea Banh）上月在该国陆军学院毕业典礼上讲话时，对出席典礼的中国军官表示感谢。

该学院建于1999年，距离金边约80公里，该项目是中国对柬埔寨军事援助的一部分。记者采访了现役军官以及一名政府高官，了解到近年来该学院的影响力增强。

军事援助、武器销售以及巨额投资，使得中柬双边关系加强，分析人士认为这是中国扩大地区影响力的举措之一。

迪班在讲话中盛赞这所气派的学院，这在柬埔寨是相当罕见的，该国军队设施多数破败简陋。

他称：“他们（中国军官）理解我们的难处，我们深表感谢。”

三名军官称，2009年以来，每年招收约200名学员参加由中国国防部和中国顾问设计的四年制课程，中国顾问对柬埔寨当地教职员进行指导。课程设计包括在中国的军事院校学习约六个月。

今年3月毕业的190名学员是该学院第三期。

前述要求匿名的政府高官透露，毕业生安排到了军队有影响力的岗位上。

该学院每年还招收约200名学员接受为期六个月的短期培训。

该官员表示，该学校的主要建设和运营费用由中方承担。

澳大利亚国防学院的东南亚安全问题专家泰尔（Carl Thayer）称，这看来是中国首次尝试在东南亚国家建设这样的大型设施。

“对中国来说，这是长期战略的开端，战略是通过培养人才、赢得在柬埔寨军中影响力。中国对每个人的情况都了解得非常深入。”

中国对柬埔寨的武器销售和军事援助都大幅增强，并大手笔投资于柬埔寨经济。

2013年，柬埔寨用中方提供的1.95亿美元贷款，获得12架中国的Z-9直升机。2014年，中国向柬埔寨捐助了26辆卡车以及3万套军装。

中国援建的这所陆军学院建设速度很快。路透了解到的文件显示，2002年注入资金以来，迄今在约148公顷的土地上，已建造超过70栋建筑。

路透联系柬埔寨国防部官员就该报导置评，未得到回复。

中国国防部则回复路透称，“今后，中方将继续加大对学院支持力度，帮助柬方提升学院整体办学水平和人才培养质量。”

“这些援助不附加任何政治条件，也不会损害任何第三方利益，”中国国防部在传真中写道。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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