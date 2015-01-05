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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 13:16 BJT

疑似朝鲜逃兵杀害四名中国人后被抓--韩联社

路透首尔1月5日 - 韩联社周一报导称，上月底一名疑似朝鲜逃兵在中国被抓获，此前他在中国边境城市和龙市抢劫时杀害了四名中国人。

韩联社援引未具名的消息人士称，事件发生于12月28日，在中朝分界的图们江附近。

韩国《东亚日报》指出，朝鲜在事件发生后调整了其边境部队。

无法立即联系到中国外交部发表评论，韩国统一部称无法确认上述报导的内容。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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