疑似朝鲜逃兵杀害四名中国人后被抓--韩联社

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透首尔1月5日 - 韩联社周一报导称，上月底一名疑似朝鲜逃兵在中国被抓获，此前他在中国边境城市和龙市抢劫时杀害了四名中国人。
韩联社援引未具名的消息人士称，事件发生于12月28日，在中朝分界的图们江附近。
韩国《东亚日报》指出，朝鲜在事件发生后调整了其边境部队。
无法立即联系到中国外交部发表评论，韩国统一部称无法确认上述报导的内容。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)