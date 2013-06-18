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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:06 BJT

中国与朝鲜本周将在北京举行对话

中国外交部周一称，中国本周将与朝鲜展开对话。外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国外交部副部长张业遂周三将与朝鲜第一副外相金桂冠在北京举行中朝外交部门战略对话。图为张业遂。路透
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