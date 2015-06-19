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时事要闻 | 2015年 6月 19日 星期五 12:31 BJT

中国称愿向旱情严重的朝鲜提供帮助

路透北京6月18日 - 中国外交部周四称，中方愿向旱情严重的朝鲜提供帮助；此前朝中社报导朝鲜各地农村正遭受百年一遇特大旱灾。

“我们对朝鲜遭遇特大旱灾表示慰问，希望朝鲜政府和人民早日战胜灾害，”外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。

“中方愿根据朝方需要提供帮助。”（完）

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