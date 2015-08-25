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中国财经 | 2015年 8月 26日 星期三 07:17 BJT

中朝边民互市贸易区将于10月投入运营

路透北京8月25日 - 新华社周二报导称，中朝边民互市贸易区将于10月投入运营。

报导指出，在辽宁省丹东市设立的国门湾中朝边民互市贸易区总投资预计为10亿元，丹东市距陆路边境20公里以内的边民可持边民证在互市贸易区内与朝鲜边民进行商品交换活动，并享受每人每日价值在人民币8000元以下商品免征进口关税和进口环节税的优惠政策。（完）

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