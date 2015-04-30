中国称边防部队将配合有关部门维护中朝边境安全

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月30日 - 中国国防部周四称，中国公安部门正在对中朝边境发生的刑事案件进行调查。
当地政府发布声明称，中朝边境和龙市周六发生一起命案，一名55岁的男子及其26岁的女儿和另外一名67岁的男子被害。
韩国KBS报导称，三名叛逃的朝鲜士兵犯下命案；不过中国政府并没有确认两者的直接联系。
国防部发言人耿雁生在4月例行记者会上称，公安部门正在对这起刑事案件进行调查。
他说道：“中国边防部队将密切配合地方有关部门，维护中朝边境地区的安全和稳定。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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