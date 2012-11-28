金正恩当选“最性感男性”？人民网当了真

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透北京11月27日电---中国的官方报纸似乎上当了。
《人民日报》周二在其网站发布了以朝鲜领导人金正恩为主题的55张图片集，并称“金正恩正式当选‘洋葱网杯2012年在世的最性感男人’”。
《人民日报》似乎完全没明白《洋葱报》的真正用意，刊登了金正恩骑马、拍手等各种姿势的照片。
“他是世上罕有的，能够集可爱与霸气于一身的男人，”图片集援引《洋葱报》的说法称。原文链接：here
“正是这种气质使得他成为女人最爱男人偶像一样的男人。他是一位真正的勇士，他知道该如何剪短发却仍旧秀发飞扬，散发出强烈的人格魅力。”
《洋葱报》网站本月早些时候发布了这组关於金正恩的讽刺性图片。
《洋葱报》称，之前获得“在世最性感男性”头衔的包括叙利亚总统阿萨德、金融诈骗犯麦道夫(Bernie Madoff)。（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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