中国就卫星发射计划再次与朝鲜举行会谈--报导

路透北京3月20日电---国有媒体周一晚间报导称，中国和朝鲜官员就朝鲜的卫星发射计划举行了五天来的第二次会谈。这也暗示中国政府或就此对朝鲜加大了施压力度。

但朝鲜没有表现出放弃卫星发射的迹象。美国等国表示，发射卫星实质上就是联合国决议禁止朝鲜进行的弹道导弹试射。

国有电视台报导称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟周一在北京与朝鲜外务省副相李勇浩会晤。

武大伟在一份简短的声明中称，双方就维护朝鲜半岛和平稳定和推进六方会谈进程坦率深入地交换了意见。

当被问及卫星发射计划时，武大伟表示，双方也就该问题进行了深入磋商。

李勇浩在面对中国媒体时重申了朝鲜的立场，称发射卫星是属於朝鲜和平开发宇宙的权利，称朝鲜计划与美国一同推进援助协议。

李勇浩说：“如果美方对我们采取双重标准，侵犯我们的自主权利，我们不得不采取对应措施，但我们不希望发生这种情况，并为此努力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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