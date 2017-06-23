中国5月从朝鲜进口商品额同比降逾30% 创纪录第三低

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。
据中国海关总署数据，中国5月从朝鲜进口商品价值1.238亿美元，较上年同期下降31%，而且是追溯至2014年6月以来纪录第三低水准。
5月进口总额高于4月创下的纪录最低位9,930万美元，而且亦高于3月创下的纪录第二低位。
该数据显示，中国在2月26日停止进口朝鲜煤炭，限制了朝鲜通过出口获得硬通货的能力。
5月中国对朝鲜出口额升至3.198亿美元，同比增幅为两位数，而且亦高于4月。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。