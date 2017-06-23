中国5月从朝鲜进口商品额同比降逾30% 创纪录第三低

路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。

据中国海关总署数据，中国5月从朝鲜进口商品价值1.238亿美元，较上年同期下降31%，而且是追溯至2014年6月以来纪录第三低水准。

5月进口总额高于4月创下的纪录最低位9,930万美元，而且亦高于3月创下的纪录第二低位。

该数据显示，中国在2月26日停止进口朝鲜煤炭，限制了朝鲜通过出口获得硬通货的能力。

5月中国对朝鲜出口额升至3.198亿美元，同比增幅为两位数，而且亦高于4月。(完)