胡锦涛致电祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京12月31日电---中国国家主席胡锦涛周六致电祝贺金正恩担任朝鲜军队最高司令官，这是中国对金正恩最直接的支持。
中国政府网(www.gov.cn)称，胡锦涛祝贺金正恩担任朝鲜人民军最高司令官。
胡锦涛在声明中表示："中朝两国人民和军队之间有着深厚的传统友谊。"
"中朝传统友好合作关系一定会不断得到巩固和加强。"
胡锦涛的表态也是中国政府对金正恩表示支持的最新证据。
朝鲜为金正日去世设定的官方悼念期结束两天之後，朝鲜宣布金正恩已就任朝鲜人民军"最高司令官"。
此前，胡锦涛曾前往朝鲜驻中国大使馆吊唁金正日逝世。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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