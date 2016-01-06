中国称坚决反对朝鲜核试验 将监控其对环境的影响

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京1月6日 - 中国外交部周三表示，坚决反对当日朝鲜所进行的核试验，将向朝鲜提出严正交涉。朝鲜核试验对环境和公众健康没有影响，但会继续监控。
外交部发言人华春莹在例行发布会上称，中方对朝鲜核试事先毫不知情，将会同国际社会一导致力于实现朝鲜半岛无核化的目标。
朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。朝鲜官方媒体称，最高领导人金正恩下令进行了此次核试验。
新华社周三发布国际时评文章称，朝鲜实施氢弹试验，与国际社会实现朝鲜半岛无核化的目标背道而驰。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。