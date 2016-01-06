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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 15:38 BJT

中国称坚决反对朝鲜核试验 将监控其对环境的影响

路透北京1月6日 - 中国外交部周三表示，坚决反对当日朝鲜所进行的核试验，将向朝鲜提出严正交涉。朝鲜核试验对环境和公众健康没有影响，但会继续监控。

外交部发言人华春莹在例行发布会上称，中方对朝鲜核试事先毫不知情，将会同国际社会一导致力于实现朝鲜半岛无核化的目标。

朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。这是朝鲜进行的第四次核试验。朝鲜官方媒体称，最高领导人金正恩下令进行了此次核试验。

新华社周三发布国际时评文章称，朝鲜实施氢弹试验，与国际社会实现朝鲜半岛无核化的目标背道而驰。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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