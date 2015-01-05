中国呼吁“有关当事方”避免激化朝鲜半岛局势

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京1月5日 - 中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上呼吁“有关当事方”避免采取可能导致朝鲜半岛局势恶化升级的措施。
“目前朝鲜半岛相对稳定的局势来之不易，”华春莹说道。“有关当事方都应慎重行事，避免采取可能导致局势恶化升级的措施。”
上周，美国政府宣布对包括朝鲜情报机构在内的三家实体以及10名与武器销售和扩散相关的人员实施制裁。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)