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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 18:53 BJT

中国呼吁“有关当事方”避免激化朝鲜半岛局势

路透北京1月5日 - 中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上呼吁“有关当事方”避免采取可能导致朝鲜半岛局势恶化升级的措施。

“目前朝鲜半岛相对稳定的局势来之不易，”华春莹说道。“有关当事方都应慎重行事，避免采取可能导致局势恶化升级的措施。”

上周，美国政府宣布对包括朝鲜情报机构在内的三家实体以及10名与武器销售和扩散相关的人员实施制裁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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