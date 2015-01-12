阿里巴巴与韩国仁川市研议以一万亿韩元在该市联合投资--报载

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文

路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。