阿里巴巴与韩国仁川市研议以一万亿韩元在该市联合投资--报载

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透首尔1月12日 - 东亚日报周一报导，中国的阿里巴巴(BABA.N)正与韩国仁川市商谈1兆韩元(约9.23亿美元)的新商场联合投资案。
该篇未引述直接消息来源的报导称，商场将包括一个大型购物中心、酒店，以及一个物流中心，报导并称阿里巴巴与仁川市将各别为此商场挹注半数资金。
目前未能立即取得阿里巴巴的回应，仁川市一名女发言人则表示，正在确认报导的真实性。(完)
(编译 陈宗琦)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。