中国派民兵帮助加强中朝边境的巡逻执勤

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透北京1月15日（记者 Sui-Lee Wee/Megha Rajagopalan） - 中国官方媒体称，有关朝鲜人越境杀害中国公民的两则报导出现后，中国已派民兵帮助加强中朝边境的巡逻执勤。
《中国国防报》周三称，政府已经在吉林省延边朝鲜族自治州建立军地合力治边机制。该州与朝鲜有约500公里的边境线。
“中朝边情比较复杂，仅靠一方力量很难实现有效管控。”报导称。
报导指出，政府还指导边境村屯成立民兵护村巡逻队，落实“十户联防”制度，视频监控24小时不间断。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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