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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:27 BJT

中国派民兵帮助加强中朝边境的巡逻执勤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月15日 - 中国官方媒体称，有关朝鲜人越境杀害中国公民的两则报导出现后，中国已派民兵帮助加强中朝边境的巡逻执勤。

《中国国防报》周三称，政府已经在吉林省延边朝鲜族自治州建立军地合力治边机制。该州与朝鲜有约500公里的边境线。

“中朝边情比较复杂，仅靠一方力量很难实现有效管控。”报导称。

报导指出，政府还指导边境村屯成立民兵护村巡逻队，落实“十户联防”制度，视频监控24小时不间断。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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