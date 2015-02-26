商务部：中韩自贸区谈判全部完成

路透北京2月26日 - 中国商务部周三晚间表示，2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，对协定内容进行了确认。至此，中韩自贸区谈判全部完成。

商务部网站刊登新闻稿称，中韩自贸区谈判于2012年5月启动。2014年11月，两国元首在北京共同宣布结束实质性谈判。中韩自贸协定是中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定。