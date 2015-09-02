中国国家主席习近平呼吁重启六方会谈

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月2日（记者 Ben Blanchard） - 中国国家主席习近平周三在北京会见韩国总统朴槿惠时呼吁重启六方会谈，反对任何导致局势紧张的行动。
“中方始终坚持朝鲜半岛无核化目标，坚持维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，”中国外交部援引习近平的话称。
习近平还表示，中方主张六方会谈“9·19”共同声明和联合国安理会有关决议应得到切实履行。
他指出，中方“反对任何导致局势紧张的行动”，各方应为重启六方会谈作出努力。
朴槿惠对习近平称，她感谢中国在缓解朝韩紧张局势上提供的帮助。
据朴槿惠的办公室提供的报告，她在与习近平会面时表示，“我希望今天与习近平主席就朝鲜半岛政治局势进行坦率的交流，半岛局势仍紧张。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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