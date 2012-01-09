中国希望朝鲜半岛南北双方改善关系

路透北京1月9日电（记者 Chris Buckley）---新华社报导，中国国家主席胡锦涛在会见来访的韩国总统李明博时称，希望南北双方改善关系。随会双方外交使节将讨论朝鲜核问题。

相比李明博访华，大家更关注双方如何解决朝鲜问题，金正日去世後金正恩接掌权力，引发新一轮地区对抗的忧虑。

胡锦涛表示："中方将一如既往支持南北双方通过对话改善关系，推进和解合作进程。"

"维护半岛和平稳定符合各方利益。我们愿同各方加强沟通协调，继续为此作出不懈努力。希望各方多做有利於维护和促进半岛和平稳定的事情。"

胡锦涛的话没有表明中国政府如何看待朝鲜的政权交接，不过凸显了中国政府致力於避免朝鲜半岛出现新的动荡。

此前韩国联合通讯社报导，韩国首席核问题谈判代表林成南（Lim Sung-nam）将与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟在李明博访华期间讨论朝鲜弃核问题。

韩国表示，今年外交政策的目标是维护朝鲜半岛的稳定。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。