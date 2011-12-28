LG显示器中国南京工厂工人因劳资纠纷罢工

路透北京/首尔12月28日电---韩国LG显示器(034220.KS)周三称,旗下中国南京一座工厂的工人举行罢工,部分生产受到停工影响.这是日益增多的中国工人罢工事件中最新一例.

该公司首尔发言人Claire Ohm证实了纽约媒体--中国劳工观察(China Labor Watch)稍早报导提到的劳资纠纷.该报导称,罢工始於周一,起因是韩国员工年终奖更高引起中国员工不满.

Ohm谈到这座南京工厂时称:"部分生产已经暂停."

Ohm没有透露罢工人数以及生产受影响的程度.

"我们正在与南京市政府一起和工人对话,以顺利达成协议,我们希望问题很快得到解决,"她说.

来自中国劳工观察的一份电子邮件表示,工厂中韩国员工的年终奖金相当於六个月工资,而中国工人的奖金只相当於一个月工资.

"罢工仍在进行之中,尽管管理层威胁要彻底关闭整个工厂,并将追究带头者的法律责任,"中国劳工观察在谈到截止到周三的进展时表示.

中国劳工观察表示,工厂中的8,000名工人参加罢工.

Ohm表示,LG显示器在南京工厂生产用於笔记本电脑和监视器的LCD模组.该公司是领先的面板生产商,在中国还有两家模组工厂.

路透接触的南京市政府几个部门的官员,不是声称未听说罢工,就是让记者找其它部门了解情况.(完)

--编译 程琳/张涛;审校 白云/杜明霞

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