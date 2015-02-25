韩国称计划上半年正式签订中韩自贸协定

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透首尔2月25日 - 韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。
初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。
这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。中国是全球最大出口国，韩国则排名第七。
在协商此一协议的同时，韩国尚未决定是否加入美国发起的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，该协定旨在消除数十个国家间的贸易壁垒。(完)
(编译 王兴亚/张明钧; 审校 张涛/许娜)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数