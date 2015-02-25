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中国财经 | 2015年 2月 25日 星期三 11:39 BJT

韩国称计划上半年正式签订中韩自贸协定

路透首尔2月25日 - 韩国周三表示，已经与中国完成双边自由贸易协定“初始化”进程，目标是今年上半年正式签署协议。

初始化进程标志着距离最终签署协议更进一步。两国领导人在去年11月宣布自贸区结束“实质性谈判”。

这项协议将会大幅降低这两个贸易大国间的商业及投资障碍，但稻米及汽车等敏感项目则未列入其中。中国是全球最大出口国，韩国则排名第七。

在协商此一协议的同时，韩国尚未决定是否加入美国发起的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)，该协定旨在消除数十个国家间的贸易壁垒。(完)

(编译 王兴亚/张明钧; 审校 张涛/许娜)

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