中韩就推进双边自贸谈判达成共识

路透北京1月10日电---中国国务院总理温家宝与韩国总统李明博周二就推进中韩自由贸易协定谈判达成共识。中国和日本此前承诺，将推动中日韩三边自由贸易协定谈判。

温家宝在李明博访华期间对其表示，中韩应抓住深化东亚经济融合的机遇。

"中韩要抓住机遇，密切沟通配合，尽快启动双边自贸协定谈判。"

温家宝还指出，中韩应与日方一道，在今年内启动三国自贸协定谈判，"携手推动东盟与中日韩自贸区进程"。

李明博对此表示赞同，在访华第二日对温家宝称："签署双边自贸协定、推进东亚合作符合双方的共同利益，韩方愿与中方一道，朝着共同的目标努力。"李明博此次访华为期三天。

中国媒体周一称，中日韩若能达成自贸协定，则可通过深化经济联系，增强国家间的政治互信。邻国对中国军事现代化和战略意图越发担忧。

新华社称，温家宝与李明博还就东北亚安全局势深入、坦诚地交换了看法，但报导并未进行详述。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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