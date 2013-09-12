中国与吉尔吉斯斯坦签30亿美元协议

隆基泰和、金隅等河北概念股盘初大涨 中国此前宣布设新特区
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透莫斯科9月11日 - 中国国家主席习近平同意向吉尔吉斯斯坦提供约30亿美元资金，用于基础建设项目和贷款，这是其中亚之旅达成的又一项协议。
周三的这项协议包括，投资14亿美元将土库曼斯坦至中国天然气管道延展至吉尔吉斯斯坦。之前习近平与邻国哈萨克斯坦签署了22项协议，价值300亿美元。
吉尔吉斯斯坦与中国接壤，富有丰富的水资源和大量黄金、煤炭和铁矿储备。
根据周三与吉尔吉斯斯坦签署的这项协议，中国还同意提供两笔约4亿美元的贷款，用于一个热电项目和建设一条南北新高速公路，并直接投资10亿美元。
中国还提议在丝绸之路地区建立自由经济区。“古代丝绸之路这条经济走廊必须重建，”习近平在吉尔吉斯斯坦和中国代表团会议上表示。
吉尔吉斯斯坦经济部长Temir Sariyev对路透表示，中国可能参加吉尔吉斯斯坦首都机场Manas的重建工作。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透伦敦3月31日 - 贸易及矿业巨头嘉能可(Glencore) 周五称，同意将旗下油品和物流业务的51%股权以7.75亿美元的价格出售给中国海航创新金融集团。
路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。