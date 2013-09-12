中国与吉尔吉斯斯坦签30亿美元协议

路透莫斯科9月11日 - 中国国家主席习近平同意向吉尔吉斯斯坦提供约30亿美元资金，用于基础建设项目和贷款，这是其中亚之旅达成的又一项协议。

周三的这项协议包括，投资14亿美元将土库曼斯坦至中国天然气管道延展至吉尔吉斯斯坦。之前习近平与邻国哈萨克斯坦签署了22项协议，价值300亿美元。

吉尔吉斯斯坦与中国接壤，富有丰富的水资源和大量黄金、煤炭和铁矿储备。

根据周三与吉尔吉斯斯坦签署的这项协议，中国还同意提供两笔约4亿美元的贷款，用于一个热电项目和建设一条南北新高速公路，并直接投资10亿美元。

中国还提议在丝绸之路地区建立自由经济区。“古代丝绸之路这条经济走廊必须重建，”习近平在吉尔吉斯斯坦和中国代表团会议上表示。

吉尔吉斯斯坦经济部长Temir Sariyev对路透表示，中国可能参加吉尔吉斯斯坦首都机场Manas的重建工作。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

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