中国与哈萨克斯坦续签本币互换协议 本币结算扩大至一般贸易

路透上海12月15日 - 中国人民银行周日晚间公告称，央行当日已与哈萨克斯坦国家银行续签本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。双边本币互换规模为70亿元人民币/2,000亿哈萨克坚戈，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

公告指出，双边本币结算与支付协议签订后，中哈本币结算从边境贸易扩大到一般贸易。两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和哈萨克坚戈进行商品和服务的结算与支付。

公告指出，该举措有利于深化中哈两国货币金融合作，便利双边贸易和投资，维护区域金融稳定，标志着中哈两国金融合作进入新阶段。

2011年6月，中哈签定本币互换协议，规模亦为70亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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