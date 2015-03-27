马建堂：改革劳动力调查 强化顶层设计并扩大调查范围

路透北京3月27日 - 中国统计局局长马建堂称，劳动力调查综合反映着宏观经济运行走势和劳动力就业失业状况，是各级统计机构今明两年工作的重中之重，要进一步改革完善劳动力调查，强化顶层设计并大调查范围。

刊登在统计局网站的新闻稿显示，马建堂在周四召开的全国劳动力调查工作会议上指出，要强化顶层设计，改革后的劳动力调查制度，统一设计方案，统一使用人口普查资料抽样框，充分利用统计系统的现有调查资源，确保调查数据真实准确可靠。

他要求，将月度劳动力调查从大城市扩大到全国地级市，调查样本既涵盖城镇地域，也涵盖乡村地域。适当增加反映就业创业、就业失业结构以及不充分就业和就业质量等方面的内容。

国家统计局于2009年在31个大城市开展了月度劳动力调查，2013年将调查范围扩大到65个大城市。新建立的全国月度劳动力调查制度将于今年7月起试行，并在适当时机发布数据。

路透本月稍早引述权威人士称，今年7月起统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。（完）

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(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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