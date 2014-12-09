《焦点》中国劳工运动探路人小心试探当局容忍度

(本文由路透中文网编译提供)

路透深圳12月7日（记者 John Ruwitch） - 今年夏天，珠三角地区发生鞋厂工人罢工，当地方官员警告他们罢工违法时，一位身高1.65米、带眼镜的人将这些官员镇住了。

“我只想问一下你们，哪一条法律规定罢工是违法的？我说你们要跟我说出来，如果我们的行为是被法律禁止的，你要讲得清清楚楚的哪一条？”劳动维权律师段毅对他们说道。

这些地方官员无言以对。

罢工工人及其支持者经常受到骚扰、拘留，有时甚至会入狱，但57岁的段毅却并未受到伤害。在中国经济转型过程中，他近10年来一直在试探北京当局的容忍度。

“你搞工业化，就必然要涉及到劳资问题，而劳资问题，你如果不去解决……你工业化进展就会受到限制，”段毅表示。

中国当局对劳动纠纷引发的社会动荡非常敏感。中国拥有全世界最大的工会组织--中华全国总工会，但批评人士称该组织经常将工人的利益置于投资者的利益之后。

一些人表示，中国政府似乎在给段毅活动空间，这表明官方内部承认劳动纠纷并非总是获得很好的解决。

学者和前工会干部指出，就连习近平也在2013年底的闭门会议中指责中华全国总工会工作不力。

“这种内部的这种消息是有这么一个说法，（他）是有支持的，”一家与中华全国总工会有关的国有培训机构的一名学者表示。

“他能够存在的这个空间本身就说明有一些力量在给他空间。”

段毅的背景对他有帮助。他是一名军官和一名政府工作人员的儿子，在北京一个军队大院长大。他的举手投足都可能反映这样的背景。

“我认为他就是中国劳工运动的第一小提琴手，”北京学者王江松说道。

段毅曾帮助港口工人争取更好的工资和福利，帮助苹果 在中国南方的一家供应商的工人建立工会分支，为沃尔玛 员工提供法律建议，为IBM 和诺基亚 罢工工人在企业所有权变更期间如何保护自身利益提供建议。

工人们纷纷到他在深圳的办公室求助。他给出的意见是：中国工人有权组织起来，在必要情况下进行罢工。越来越多的工人似乎听从了他的意见。

与段毅有合作的香港观察组织中国劳工通讯称，2011年6月至2013年，中国发生了1,171起罢工。今年也发生了1,213起罢工。

段毅2005年创立劳维律师事务所，和他的同事们代理了数百起劳动维权案件。但他很快意识到，工人们面对的工资拖欠、缺乏工作安全保障、社保缴纳不足等问题只能通过集体维权解决，以罢工等行动进行施压。

段毅认为自己有时是在铤而走险。

去年底，他说他收到了警告，警方因为他正在代理的一个案子而对他有“意见”，他面临被拘的风险。

他通过北京一个“红二代”朋友向国家主席习近平转交了一封书信，对他的工作做了解释。随后，他面临的压力得到了缓解。

他有时也会因危及他的客户而遭到责备。他曾为广州一家医院的保安提供建议，这些保安在屋顶进行抗议后被捕。

马建军律师认为段毅是自己的朋友，称他非常佩服这位“有理想的人”，但没有对他睁一只眼闭一只眼。

“他在很大的程度上面是一半律师一半社会活动家，所以从我们律师的观点看他不专业。”马建军说道。

“他是个有争议但令人印象深刻的人物，”密歇根大学政治科学副教授、中国劳工问题专家Mary Gallagher说道。