土地成交量两年来首度增长--报告

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京12月13日 -中国部分地区土地市场三季度来延续热度，土地成交持于高位，临近年底各地又加快供地步伐，全国土地购置面积1-11月同比转为正增长，为两年来首次。有业内机构发布解读报告认为，全国土地购置均价已创历史新高，地价存过热风险。
国家统计局此前公布，1-11月，房地产开发企业土地购置面积34,773万平方米，同比增长9.9%，而1-10月为下降3.6%。
房地产服务商易居对此发布报告称，前11个月正增长为2011年11月后的首次，主要原因是11月当月土地购置面积同比大幅增长一倍。临近年底，全国各地为了完成年度供地计划，近期加快了推地步伐，有实力的房企也纷纷增加土地储备，这些都推动了土地成交的大幅上升。
“预计年底土地购置面积同比将继续呈现平稳增长态势。”报告称。
易居并指出，从土地价格看，今年前11个月的土地均价创历史新高，也延续了今年以来整体上行态势。虽然国土部要求年内禁出“地王”，但房企拿地势头不减，市场竞争活跃，“地王”现象仍存，也导致土地价格继续上扬。
该机构预计，年内土地价格仍将保持高位水平，受政策影响，土地价格可能会出现高位盘整态势。
易居根据统计局数据计算，1-11月，全国房地产开发企业土地购置均价2,493元/平方米，同比增长19.6%，增速比1-10月提高3.7个百分点。
另一家房地产中介机构--链家地产的研究部也发布报告表示，年底出现的一波推地高峰，成为土地购置面积大幅上涨的决定因素；同时，大型房企较为雄厚的现金实力，以及当前对于后市仍处于乐观区间的预期，也对土地市场的活跃起着重要的作用。
以北京为例，11月成交土地建筑面积211.19万平方米，比10月上涨114.7%。
今年中共十八届三中全会前后，部分城市在房价调控目标难以完成的压力下纷纷加码房地产调控，截至目前已有17个城市收紧政策，一些楼市已出现成交下滑的降温迹象，不过土地市场目前热度仍未见消退。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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