今年迄今中国地王宗数已远超去年全年 二线城市占多数--中原

路透北京5月25日 - 中原地产最新发布报告称，今年截止5月23日中国合计出现152宗地王，远高于去年全年的95宗，南京、苏州、合肥等二线城市成为今年地王出现最多的区域。

中原地产将溢价率40%以上，单地块超过5亿元的地块作为“地王”。据其测算，按照目前地价超过房价的趋势，需要未来两年房价上涨100%以上，这些地王才能上市。

中原地产研究部统计数据显示，截止5月23日，全国土地市场地王频繁出现，按照总价计算最高的50宗土地，合计成交总价为2,013.29亿元，其中有27宗地被国企获得，合计成交金额达到了1,094.9亿元，占比约为54%。

二线城市成为绝对主力，在50宗总价地王里，二线城市占到了72%。仅南京一个二线城市就出现13宗总价地王，而一线仅有14宗。

中原地产首席分析师张大伟认为，土地市场持续火爆成为一二线城市的常态。而目前的市场创造地王的基本都是上市企业+国企，资金实力更强，对未来市场波动的抗压抵御能力也更强。

他指出，地王蔓延，很多之前刚需的区域，都出现了地王。北京、上海出让的郊区土地未来售价预期都要在6万以上，导致市场全面高端化。

而且，楼面价超过房价已经成为常态。已经出现了遍地地王的现象，虽然地王不完全代表未来市场售价，但如此多的集中出现，未来房价很难不受到影响。房企拼抢地王开始从国企蔓延到民企，预计2016年未来房企竞争土地会越来越激烈。

二线城市地王频繁出现，这将影响后续二线房地产市场的稳定，整体看，特别是南京、合肥、厦门、苏州，房价上涨的二线四小龙成为地王最密集的二线城市，房价如果没有约束性政策，很可能会爆发式上涨。

中国指数研究院的百城房价指数显示，南京、合肥、厦门和苏州4月新建住宅价格指数环比分别上涨4.73%，0.88%，5.7%和5.49%。 （完）