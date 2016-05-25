今年迄今中国地王宗数已远超去年全年 二线城市占多数--中原

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 中原地产最新发布报告称，今年截止5月23日中国合计出现152宗地王，远高于去年全年的95宗，南京、苏州、合肥等二线城市成为今年地王出现最多的区域。
中原地产将溢价率40%以上，单地块超过5亿元的地块作为“地王”。据其测算，按照目前地价超过房价的趋势，需要未来两年房价上涨100%以上，这些地王才能上市。
中原地产研究部统计数据显示，截止5月23日，全国土地市场地王频繁出现，按照总价计算最高的50宗土地，合计成交总价为2,013.29亿元，其中有27宗地被国企获得，合计成交金额达到了1,094.9亿元，占比约为54%。
二线城市成为绝对主力，在50宗总价地王里，二线城市占到了72%。仅南京一个二线城市就出现13宗总价地王，而一线仅有14宗。
中原地产首席分析师张大伟认为，土地市场持续火爆成为一二线城市的常态。而目前的市场创造地王的基本都是上市企业+国企，资金实力更强，对未来市场波动的抗压抵御能力也更强。
他指出，地王蔓延，很多之前刚需的区域，都出现了地王。北京、上海出让的郊区土地未来售价预期都要在6万以上，导致市场全面高端化。
而且，楼面价超过房价已经成为常态。已经出现了遍地地王的现象，虽然地王不完全代表未来市场售价，但如此多的集中出现，未来房价很难不受到影响。房企拼抢地王开始从国企蔓延到民企，预计2016年未来房企竞争土地会越来越激烈。
二线城市地王频繁出现，这将影响后续二线房地产市场的稳定，整体看，特别是南京、合肥、厦门、苏州，房价上涨的二线四小龙成为地王最密集的二线城市，房价如果没有约束性政策，很可能会爆发式上涨。
中国指数研究院的百城房价指数显示，南京、合肥、厦门和苏州4月新建住宅价格指数环比分别上涨4.73%，0.88%，5.7%和5.49%。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。