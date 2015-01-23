国务院：鼓励各地探索农村产权流转交易的多种市场形式

路透北京1月23日 - 中国土地制度改革正加快推进。国务院办公厅发布引导农村产权流转交易市场健康发展的意见称，坚持公益性为主，鼓励各地探索符合农村产权流转交易实际需要的多种市场形式。

中国政府网刊登的通知称，农村产权流转交易市场是政府主导、服务“三农”的非盈利性机构，可以是事业法人，也可以是企业法人。当地政府要成立由相关部门组成的农村产权流转交易监督管理委员会，承担组织协调、政策制定等方面职责，负责对市场运行进行指导和监管。

现阶段通过市场流转交易的农村产权包括承包到户的和农村集体统一经营管理的资源性资产、经营性资产等，以农户承包土地经营权、集体林地经营权为主，不涉及农村集体土地所有权和依法以家庭承包方式承包的集体土地承包权，具有明显的资产使用权租赁市场的特征。

流转交易以服务农户、农民合作社、农村集体经济组织为主，流转交易目的以从事农业生产经营为主，具有显着的农业农村特色。流转交易行为主要发生在县、乡范围内，区域差异较大，具有鲜明的地域特点。

通知指出，农村产权类别较多，权属关系复杂，承载功能多样，适用规则不同，应实行分类指导。法律没有限制的品种均可以入市流转交易，流转交易的方式、期限和流转交易后的开发利用要遵循相关法律、法规和政策。

现阶段的交易品种主要包括农户承包土地经营权，林权，“四荒”使用权，指农村集体所有的荒山、荒沟、荒丘、荒滩使用权，农村集体经营性资产，农业生产设施设备，小型水利设施使用权，农业类知识产权以其他农村建设项目招标、产业项目招商和转让等。

通知还明确了对农村产权流转交易市场的定位，运行和监管等，及时查处各类违法违规交易行为，严禁隐瞒信息、暗箱操作、操纵交易。耕地、林地、草地、水利设施等产权流转交易后的开发利用，不能改变用途，不能破坏农业综合生产能力，不能破坏生态功能，有关部门要加强监管。（完）

欲浏览全文请点选中国政府网(here)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。