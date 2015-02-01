推进农村土地制度改革试点 推动金融资源继续向“三农”倾斜

路透北京2月1日 - 中国周日发布2015年中央一号文件，连续第12年聚焦“三农”（农业、农村和农民）。文件表示，将稳步推进农村土地制度改革试点，推进农村集体产权制度改革；未来并将推动金融资源继续向“三农”倾斜，开展信贷资产质押再贷款试点，提供更优惠的支农再贷款利率。

同时，优化财政支农支出结构，重点支持农民增收、农村重大改革、农业基础设施建设等。

“在确保土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的前提下，按照中央统一部署，审慎稳妥推进农村土地制度改革。”文件称。

文件指出，将分类实施农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点，制定缩小征地范围的办法；建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益。同时，出台稳步推进农村集体产权制度改革的意见。对土地等资源性资产，重点是抓紧抓实土地承包经营权确权登记颁证工作，扩大整省推进试点范围。

此外，要综合运用财政税收、货币信贷、金融监管等政策措施，推动金融资源继续向“三农”倾斜，确保农业信贷总量持续增加、涉农贷款比例不降低。延续并完善支持农村金融发展的有关税收政策，完善有利于推进农村集体产权制度改革的税费政策。

文件还鼓励各类商业银行创新“三农”金融服务，支持银行业金融机构发行“三农”专项金融债，鼓励符合条件的涉农企业发行债券。开展大型农机具融资租赁试点；完善对新型农业经营主体的金融服务。

针对增强粮食生产能力，文件提出了细化要求，包括进一步完善和落实粮食省长负责制、永久农田划定、实施高标准农田建设、耕地质量保护与提升以及创新投融资等。并要求优先保证农业农村投入、提高农业补贴政策效能、完善农产品价格形成机制等。

“增加农民收入，必须保持农产品价格合理水平。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，完善重要农产品临时收储政策。”文件称。2014年，中国粮食产量实现“十一连增”，农民收入继续较快增长。

此外，文件要求加大重要农产品仓储物流设施建设力度，加快千亿斤粮食新建仓容建设进度，尽快形成中央和地方职责分工明确的粮食收储机制，提高粮食收储保障能力。

与此同时，提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力。加强农产品进出口调控，积极支持优势农产品出口，把握好农产品进口规模、节奏。完善粮食、棉花、食糖等重要农产品进出口和关税配额管理，严格执行棉花滑准税政策。

中国国家粮食局局长任正晓近期称，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响明显加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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