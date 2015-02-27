中国今年土地确权登记颁证试点新增湘鄂赣等九省

路透北京2月27日 - 中国备受关注的土地承包经营权确权登记颁证试点今年将再度扩容。新华社周五报导称，根据部署，湖南、湖北、江西、江苏、甘肃、宁夏、吉林、河南、贵州等九省区今年将被纳入土地确权登记颁证试点范围。

报导援引农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇表示，在去年进行三个整省和27个整县试点的基础上，中央今年将再选择九个省区开展土地确权登记颁证的整省试点工作。

农业部表示，将用五年时间在全国范围内完成土地确权登记颁证工作。

张红宇并称，从试点的情况看，土地确权登记颁证给农民吃上了“定心丸”，得到了基层农民群众的欢迎和认同。同时，也为促进土地流转及发展农业适度规模经营打下了坚实基础

据介绍，农业部从2009年开始开展土地承包经营权确权登记颁证试点工作，目前已进行了四个阶段：2009年至2010年以村组为单位，以八个村为试点，探索整村推进；2011年至2013年以乡镇为单位，在数百个县开展试点；2014年以县为单位，首次在三个省份开展整省试点；目前已进入到第四个阶段，新增九省份纳入到“整省推进”的试点中来。

截至去年底，中央安排及地方自行推进的全国开展土地承包经营权确权登记颁证试点县数已达1,988个，涉及1.3万个乡镇、19.5万个村，3.3亿亩承包耕地。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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