中国国土部通知利于调节用地过剩并扶持特定产业--交行

路透北京3月27日 - 中国国土资源部最新通知称将优化住房及用地供应结构，对此交通银行金融研究中心房地产研究员夏丹认为，通知亮点体现在对不同地区土地供应有松有紧，“有供有限”；以及合理转化，“转型利用”，体现了调节房地产用地过剩和扶持国家支持的特定产业的双重导向。

她在报告中并指出，通知的出台贯彻了今年政府工作报告的要求，坚持分类指导、因地施策，有利于房地产市场平稳健康发展。

中国国土资源部周五发布通知称，要有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模，对住房供过于求的，要适当控制2015年住房开发建设规模、进度。

以下为交通银行报告原文：

3月27日，中国国土资源报微博报导，国土资源部、住建部已联合下发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》（以下简称《通知》），要求2015年各地有供、有限，合理安排住房和其用地供应规模；优化住房供应套型，促进用地结构调整；多措并举，统筹保障性安居工程建设；部门联动，加大市场秩序和供应实施监督力度。《通知》共提出四类九条措施，主要有两大亮点：

第一个亮点是有松有紧，“有供有限”。当前房屋和土地的供求均存在区域性失衡的矛盾，其中土地消化周期的长短是影响该区域长期供应是否过剩的一项重要因素。从目前的情况看，青岛、郑州、长春等二线城市土地消化周期较长，按照目前的去库存节奏，中长期库存压力较大，大连更是短期房屋出清周期和长期住宅用地消化周期双双偏高，三四线城市面临的难题则可能更加艰巨；而另一方面，热点区域供应不足现象明显，除了一线城市外，厦门、海口等部分沿海或城市群的次中心城市的供应压力也颇为突出，一些城市的存量土地仅供开发1年左右的时间。

在此情况下，对于住房供应明显偏多或建住宅用地规模过大的市、县采取“减少住宅用地供应量直至暂停计划供应”，同时对于住房供求矛盾较突出的热点城市“根据市场实际情况有效增加住宅用地供应规模”，体现了政策制定的灵活性和分化性。

第二个亮点是合理转化，“转型利用”。这其中包括两类转化：第一类是供给过剩地区未开发房地产用地的转化。对于房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大的市、县，可将其未开发房地产用地的用途转化为“国家支持的新兴产业及养老、文化、体育产业等项目用途的开发建设”。这是一个新的提法，体现了调节房地产用地过剩和扶持国家支持的特定产业的双重导向，是从国家经济和战略全局的一种综合考量。

第二类是商品住房可向棚改房和公租房转化。这一思路已在之前的住建部收购商品住房用于保障性住房当中有所体现，本次更是进一步明确，允许整体购买在建项目转化或未开工建设土地用途转化的方式，将商品住房的房源或用地转化为棚改安置房和公共租赁住房的相应用途。

此次政策为国土部主导，并与住建部会签发布，因此主要涉及土地供给方面的政策调整。《通知》的出台贯彻了今年《政府工作报告》的要求，坚持分类指导、因地施策，有利于房地产市场平稳健康发展。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。