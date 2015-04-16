中国国土资源部：首季全国地价增速放缓 二季度土地成交或回升

路透北京4月16日 - 中国国土资源部中国土地勘测规划院称，2015年第一季度全国主要监测城市地价增速放缓至0.55%，较上季度下降0.39个百分点。二季度在政策加码背景下，土地市场成交量或回升，需求可能放大。

国土部周发布对105个主要城市2014年及2015年第一季度地价监测结果并显示，2014年全国综合地价同比增速微幅放缓，商服、住宅地价同比增速回落明显，工业地价同比增速上扬。

中国土地勘测规划院地价所所长赵松认为，一季度全国综合地价未能延续去年末的回升态势，这主要是因为受经济下行压力持续、结构调整和节日因素影响，经济增速放缓；虽然流动性宽松预期加大，但政策时滞导致地价环比增速放缓。

赵松指出，虽然中央和地方相继出台楼市支持政策，但新政效应在一季度尚未显化，市场延续观望情绪，因此住宅地价环比增速回落。去年部分城市调整工业用地最低出让价标准的刺激作用逐渐减弱，因此工业地价涨幅回落。

他预计，二季度在“稳增长”政策加码和货币宽松预期加强的背景下，借力一季度利好政策土地市场成交量或回升，需求可能放大。其中供需紧张的热点城市供需热度可能回升，地价涨幅略有扩大。而存量规模较大、需求支撑不足的城市地价将基本保持稳定。

一季度全国城市地价中，商服地价环比增速为0.62%，较上季度微增0.23%；但住宅和工业地价环比增速回落，为0.53%和0.54%，较上季度分别下降0.16%和0.91%，各用途地价走势分化明显。

从城市类型看，一季度，一线城市（北上广深）各用途地价水平、环比和同比增速均明显高于全国及二、三线城市平均水平；二线城市仅商服地价环比加速上升；三线城市各用途地价环比、同比增速均回落。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 沈燕/黄凯)

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