中国国土资源部：重大项目用地审批提速 交通水利能源等占95%以上

路透北京4月16日 - 中国国土资源部对重大项目用地审批提速。目前国土资源部已审查通过国务院批准建设项目用地两批共111件，面积48.7万亩，其中交通、水利、能源等基础设施项目占95%以上。

国土资源部网站周四刊登的新闻稿称，今年以来，国土资源部全力加快用地预审。围绕七大工程包特别是8,000亿元人民币铁路投资、8,000亿元水利工程，与有关部门建立协调机制，逐个项目研究落实。

“今年国家拟新开工60个铁路项目、27个重大水利项目，部已分别完成用地预审23个、9个，新受理的2个项目也在抓紧办理中。”新闻稿称。

为加快用地审批，国土资源部建立了用地审批快速通道，符合条件的用地项目，在20个工作日内完成审查；对铁路、水利等项目开辟绿色通道，实行急事急办。

此外，国土资源部进一步完善重大项目审批政策，扩大了先行用地范围，并将正式用地报批时限从半年放宽至一年；调整了水利水电项目征地补偿标准，制定了水库水面特殊支持政策。

下一步，将与国家发改委投资项目核准目录相对应，同步下放用地预审权限，并将备案类和零星分散项目预审权全部下放地方。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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