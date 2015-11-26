中国土地制度改革应打破资源配置行政垄断并从宪法予以明确--天则

路透北京11月26日 - 中国土地制度改革无疑是本届政府推进的诸多项改革中最大的难点之一。对此天则经济研究所报告认为，应打破资源配置的行政垄断，并从宪法层面明确土地资源主要应由市场制度配置资源，政府行政部门如要介入或管制，必须说明理由并经立法机关批准。

该所周四发布的报告称，在土地领域，行政部门介入过多，不仅没有弥补市场失灵，反而在导致更严重的市场失灵的前提下增加政府失灵。由于对行政部门缺乏有力的硬约束，导致土地收益在人群间的配置不断恶化。

“研究表示，行政部门主导的经济适用房和保障房60%以上是为行政部门的官员提供的。按十二五规划提出的新建3,600万套保障房作保守估计，约4.86万亿元（人民币）的财富被以‘保障房’名义转移纪念品了决定这个决策的阶层。”报告称。

对此，报告建议行政部门配置资源的行为要受到立法机关，司法机关，民众，传媒的约束和监督，政府部门不应制订与自身利益有关联的制度或政策，并应实践制定土地基本法，废止土地管理法。

具体建议包括落实宪法尊重和保护农村居民的土地产权，包括不经产权所有者同意，不得为商业性目的强制征收其土地；保护他们进行土地产权交易的权利，改变土地用途的权利。在符合城市规划的前提下，应允许农村集体土地自由地进行改变用途的土地交易，而不应由行政部门先征地，再改变用途。

只有在证明征地确为公共用途的情况下，行政部门才能在按市场价格进行补偿的前提下，征收农村集体的土地。同时取消土地中的各种价格管制，包括对征地的低价管制，工业地价管制，经济适用房，保障房地价管制，划拨土地价格管制等。

报告还建议取消容积率管制，停止经济适用房和保障房的建设，代之以低收入家庭的租房补贴或住房券。停止以政府行政部门，国有企业为单位修建经济适用房或保障房等。

本月初中国发布《深化农村改革综合性实施方案》，明确提出到2020年，农村各类所有制经济尤其是农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善。

在坚持土地公有制性质基础上，加强对农村各种所有制经济组织和农民家庭合法财产权益的保护，赋予农村各种所有制经济组织同等的市场主体地位，保证其依法公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进农村集体经济、农户家庭经济、农民合作经济、各种私人和股份制经济、供销合作社经济以及国有农场林场等国有经济共同发展。（完）