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中国财经 | 2015年 8月 12日 星期三 13:45 BJT

中国1-7月开发投资同比增长4.3% 新开工面积下降16.8%--统计局

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三公布，1-7月房地产开发投资同比增4.3%；1-6月为增长4.6%。

统计局并公布，1-7月房屋新开工面积同比下降16.8%；商品房销售面积同比增长6.1%，销售额同比增长13.4%。

此前数据显示，1-6月房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增10%。

表格: 中国2015年1-7月房地产开发投资和销售情况。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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