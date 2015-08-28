中国五年左右完成土地确权登记颁证 但要警惕土地流转非粮化

路透北京8月28日 - 中国农业部部长韩长赋表示，在推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作方面，各地用五年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作，但也要警惕土地流转中“非粮化”“非农化”。

《人民日报》周五援引他的话称，特别是土地流转中“非粮化”“非农化”的问题值得警惕，对工商资本违法违规用地、浪费农地资源的行为还缺乏有效防范和监管措施，对粮食规模经营主体的扶持政策尚未落实。承包地经营权抵押风险防范机制不够健全，法律支持有待加强。林农贷款额度低、利率高、周期短，不适应林业生产周期长的特点。

他提到，当前面临的主要问题还包括个别地方农户土地承包权益落实不到位。有的村违反规定多留机动地。一些地方没有向承包农户发放土地承包经营权证书。有的地方在推动规模经营、村庄整治撤并中，随意收回或调整农民承包土地。此外，个别半牧区县和农区草原承包工作进展缓慢，承包率较低。

“一些地方土地流转求大求快的倾向仍然存在，个别地方甚至将流转面积、流转比例纳入绩效考核，用行政命令强行推动。”韩长赋说。

一些地方农村土地流转信息不畅、合同不规范，目前全国仅有五分之三的县和二分之一的乡镇建立了土地流转服务平台，近三分之一的土地流转未签订合同。

韩长赋表示，在引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营方面，一是创新土地流转形式，鼓励有条件的地方制定扶持政策，引导农民以多种形式长期流转承包地。

二是积极培育新型农业经营主体，鼓励各地出台与当地经济社会发展水平、生产技术条件和劳动力转移规模相适应的适度规模经营标准；落实已出台的财政、金融、税收等扶持政策，引导土地流向家庭农场等新型农业经营主体；大力发展农业社会化服务主体，鼓励采取土地托管等方式实现规模化经营。

三是严格规范土地流转行为，尊重农民在流转中的主体地位，严禁通过下指标、定任务等方式推动土地流转。

截至2014年底，全国共有2.3亿多农户承包了近13.3亿亩耕地，占农村集体耕地的92.8%，签订承包合同2.21亿份，颁发土地承包经营权证2.06亿份。

2014年11月，中办、国办印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》，截至2014年底，全国家庭承包耕地流转面积4.03亿亩，流转面积占家庭承包经营耕地面积的30.4%。截至2014年底，全国经营面积在50亩以上的农户数超过341万户，家庭农场超过87万家。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。