中国国土部：去年对必需用地应保尽保 核减不合理申请3.87万亩

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月26日 - 中国国土资源部周五表示，2015年中国经济社会发展必需用地实现应保尽保，同时对于规模偏大、超规定标准用地的坚决予以核减，全年共核减不合理用地申请3.87万亩。
国土部网站刊登新闻稿称，2015年全年国务院批准单独选址建设项目用地177万亩，其中交通运输用地占69%，水利水电、能源设施用地占27%。
去年批准的城市建设用地中，保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房三类住房用地为12.58万亩，占批准城市住宅用地的86%，其中保障性安居工程用地2.83万亩。
“（去年）实行差别化政策，保障稳增长、调结构、惠民生项目及时落地，”国土部称，“对铁路、公路、水利等重点项目和惠民生项目用地，开通审批绿色通道，即报即审。”
此外，还加强征地管理，2015年共整改违规批地征地问题5,711件，涉及用地171万亩；追缴、清欠征地补偿费和社保资金196亿元人民币。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)