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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 14:54 BJT

中国国土部：去年对必需用地应保尽保 核减不合理申请3.87万亩

路透北京2月26日 - 中国国土资源部周五表示，2015年中国经济社会发展必需用地实现应保尽保，同时对于规模偏大、超规定标准用地的坚决予以核减，全年共核减不合理用地申请3.87万亩。

国土部网站刊登新闻稿称，2015年全年国务院批准单独选址建设项目用地177万亩，其中交通运输用地占69%，水利水电、能源设施用地占27%。

去年批准的城市建设用地中，保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房三类住房用地为12.58万亩，占批准城市住宅用地的86%，其中保障性安居工程用地2.83万亩。

“（去年）实行差别化政策，保障稳增长、调结构、惠民生项目及时落地，”国土部称，“对铁路、公路、水利等重点项目和惠民生项目用地，开通审批绿色通道，即报即审。”

此外，还加强征地管理，2015年共整改违规批地征地问题5,711件，涉及用地171万亩；追缴、清欠征地补偿费和社保资金196亿元人民币。（完）

欲览详情，请点击国土部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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