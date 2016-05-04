中国首季建设用地供应微降 住宅地价环比增速温和上行--国土部

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月4日 - 中国国土资源部周三公布，第一季度全国国有建设用地供应量同比下降0.2%，下滑态势改观；主要监测城市地价均变化平稳，住宅地价环比增速温和上行。
国土资源部网站新闻稿称，国有建设用地供应情况方面，全国国有建设用地供应9.47万公顷，同比下降0.2%。其中，工矿仓储用地2.47万公顷，同比下降2.7%；房地产用地2.36万公顷，同比下降4.4%；基础设施等其他用地供应4.64万公顷，同比增长3.7%。
“总体看，第一季度国土资源数据与宏观经济数据的走势保持了一致。经济筑底反弹带来土地需求回暖，供给侧结构性改革推动土地市场和矿业权市场持续调整。”国土资源部相关司局负责人表示。
《中国国土资源年鉴》数据显示，2014年、2015年全年土地供应量同比分别下降13.7%和17.7%。今年第一季度用地供应基本与上年同期持平，土地供应持续下滑的态势得到初步遏制。
主要城市地价监测情况显示，一季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价每平方米分别为3,668元人民币、6,767元、5,554元和766元。四类用地价格环比增长率分别为0.96%、0.57%、1.27%和0.73%，同比增长率分别为3.55%、2.60%、4.66%和2.50%。
去年下半年以来，全国一二线城市房价上涨，带动了土地市场回暖及地价小幅回升。第一季度内需逐步回升，消费、投资、工业均表现良好。高端制造业、新能源、快递物流业等战略新兴行业逐步释放需求，对冲了部分传统工业用地需求萎缩。
此外，矿业权出让情况方面，第一季度全国出让探矿权139个，同比下降18.8%；出让价款1.27亿元，同比下降65.9%。第一季度全国出让采矿权246个，同比下降32.8%；出让价款11.52亿元，同比下降5.8%。
专家表示，当前受市场需求疲软和矿产品产能总体过剩等多因素影响，矿业总体依然处于深度调整期。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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