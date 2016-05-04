中国首季建设用地供应微降 住宅地价环比增速温和上行--国土部

路透北京5月4日 - 中国国土资源部周三公布，第一季度全国国有建设用地供应量同比下降0.2%，下滑态势改观；主要监测城市地价均变化平稳，住宅地价环比增速温和上行。

国土资源部网站新闻稿称，国有建设用地供应情况方面，全国国有建设用地供应9.47万公顷，同比下降0.2%。其中，工矿仓储用地2.47万公顷，同比下降2.7%；房地产用地2.36万公顷，同比下降4.4%；基础设施等其他用地供应4.64万公顷，同比增长3.7%。

“总体看，第一季度国土资源数据与宏观经济数据的走势保持了一致。经济筑底反弹带来土地需求回暖，供给侧结构性改革推动土地市场和矿业权市场持续调整。”国土资源部相关司局负责人表示。

《中国国土资源年鉴》数据显示，2014年、2015年全年土地供应量同比分别下降13.7%和17.7%。今年第一季度用地供应基本与上年同期持平，土地供应持续下滑的态势得到初步遏制。

主要城市地价监测情况显示，一季度末，全国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价每平方米分别为3,668元人民币、6,767元、5,554元和766元。四类用地价格环比增长率分别为0.96%、0.57%、1.27%和0.73%，同比增长率分别为3.55%、2.60%、4.66%和2.50%。

去年下半年以来，全国一二线城市房价上涨，带动了土地市场回暖及地价小幅回升。第一季度内需逐步回升，消费、投资、工业均表现良好。高端制造业、新能源、快递物流业等战略新兴行业逐步释放需求，对冲了部分传统工业用地需求萎缩。

此外，矿业权出让情况方面，第一季度全国出让探矿权139个，同比下降18.8%；出让价款1.27亿元，同比下降65.9%。第一季度全国出让采矿权246个，同比下降32.8%；出让价款11.52亿元，同比下降5.8%。

专家表示，当前受市场需求疲软和矿产品产能总体过剩等多因素影响，矿业总体依然处于深度调整期。（完）