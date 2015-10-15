三季度中国全国住宅地价同比增速一年半来首次回升--国土部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国楼市回暖已开始向土地市场传递。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。
据国土部周四发布的对105个主要城市第三季度地价监测结果，除商服地价同比增速持续放缓外，综合、住宅、工业地价同比增速均由降转升。
三季度，全国主要监测城市地价总体水平为3,606元/米2，其中住宅地价为5,421元/米2，同比增长3.41%，较上一季度上升0.7个百分点，也是2014年一季度来首次加快增速。
“整体来看，政策组合效应显化，三季度楼市延续了分化、回暖的态势，传导效应促使供需紧张热点城市的土地市场升温，北京、上海、厦门等多个热点城市在三季度有高价宗地成交，但供过于求的二、三线城市土地市场尚无明显改观。”报告指出。
分类看，三季度，住宅地价环比增速继续上升，增幅超过商服、工业地价，一线城市环比增速远超过二、三线城市，在土地资源稀缺程度、产业集聚和人口流动等因素的影响下，不同类城市之间分化更加明显。
数据显示，全国主要监测城市综合、商服、住宅、工业地价环比增速依次为0.90%、0.69%、1.16%、0.67%，商服、工业地价环比增速分别较上一季度下降0.25和0.13个百分点；住宅地价环比增速则保持微升，较上一季度提高0.15个百分点。
在土地供应方面，土地供应总量环比涨幅较上一季度有所扩大，同比自去年一季度以来首次上涨；商服、住宅、工矿仓储三类经营性建设用地供应量环比增速均为2014年以来的最高值。
报告预计，四季度，在宏观政策宽松、结构调整持续的背景下，经济稳中向好的格局不变，地价整体亦将保持稳中略升的态势；供需紧张、市场活跃的热点城市吸引投资能力加强，量价上涨动力进一步积聚。
中国指数研究院提供的数据显示，9月百城住宅均价环比涨幅收窄至0.28%，同比涨幅则扩大至1.36%。预计房企“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，10月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。
中国房地产市场近日再迎宽松政策，不实施限购政策的城市，居民首套房贷首付比例自三成调降至25%。分析人士认为，此举有利于释放购房需求，带动楼市成交，对于迟迟未有起色的房地产投资也有一定助推作用。（完）
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(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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