国土部：农村土改试点完成顶层设计 坚持公有制性质不变等底线

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京1月16日 - 中国国土资源部部长姜大明表示，农村土地制度改革试点已经完成顶层设计，试点过程中应坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的“三不”底线。
新华社援引他在国土资源工作会议上的讲话称，2015年国土资源领域改革的首要任务是农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作。
“农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点必须坚持底线思维...要坚持试点先行，试点既要有条件、按程序、分步骤审慎稳妥推进，又要鼓励试点地区结合实际大胆探索，积累经验。”姜大明说。
他并表示，试点必须封闭运行、风险可控，要重点明确、各有侧重，“这样有利于试点地区集中精力在某一个方面深入探索、取得实效，也能避免三项改革相互替代，造成不同改革内容混淆，影响试点效果，冲击耕地保护红线。”
据新华社报导，2015年中国要全面完成106个重点城市永久基本农田划定，2016年要全面完成全国永久基本农田划定和成果完善工作。
2015年全国新增建设用地计划，在同比调减30万亩基础上，将继续适度调减，坚持优化结构。继续保障铁路工程建设，重点向中西部倾斜，确保今年60条铁路投资计划的土地供应。重点支持国家重大水利工程建设，征地补偿、耕地占补平衡实行与铁路等国家重大基础设施项目同等政策。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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