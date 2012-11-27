国土部加大力度查处违法用地和采矿

客盘购汇增加致人民币缩量收跌 结售汇数据影响有限
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月27日电---为加大对违法用地和违法采矿案件查处力度,中国国土资源部公布查处的五起国土资源领域违法违规案件处理结果并挂牌督办四起典型案件.
新华社周一晚间报导,今年三季度,全国国土资源管理系统依法查处一批国土资源领域违法违规案件.国土资源部向社会公布五起依法查处的国土资源领域违法违规案件处理结果,行政处罚和对相关责任人的党纪政纪处理均已落实.
这五起案件包括黑龙江省大庆市龙凤区违法占地建住宅案,河北省唐山市庞大汽贸集团有限公司违法占地案,陕西省西安市临潼旅游商贸开发区管委会违法占地案,安徽省淮南市潘集区淮南梦家园纺织科技有限公司违法占地案,甘肃省定西市青林矿业公司违法开采金矿案.
为继续加大对违法用地和违法采矿等违法违规案件的查处力度,国土资源部挂牌督办四起典型案件:山西省太钢集团岚县矿业有限公司违法占地案、浙江省温州市苍南电厂违法占地案,宁夏回族自治区中卫市银河冶炼有限公司违法占地案,河南省汝州市神火新材料有限公司违法采矿案.
报导称,对上述四起案件,国土资源部已责成相关省级国土资源主管部门会同有关部门严肃查处,查处结果将适时公布.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透北京2月17日 - 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出现恐慌性购汇的情况。