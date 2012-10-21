严格监控各地调控政策变化 做好政策储备--中国国土部报告

路透上海10月20日电---中国国土资源部日前发布报告称,下一阶段应严格监控各地的房地产调控政策变化;同时,针对近期部分大型房企加速拿地,局部市场量价齐升的现象,需提前做好政策储备、公开和正确解读市场信息,引导市场理性行为.

国土部网站刊登的地价监测报告显示,三季度全国主要监测城市地价环比增幅微幅上扬,同比增速则连续五个季度回调.当季地价总体水平为3,093元人民币/平方米,同比增长1.77%,环比增0.78%.其中,住宅用地价格为4,564元/平方米,环比增长0.92%,同比增1.03%.

"在经济下行压力持续的背景下,(应)避免部分地方政府放弃'调结构',重新陷入以刺激房地产拉动经济的模式.要巩固和强化已取得的房地产调控效果."报告称.

在经历年中一波热潮後,中国房地产市场在传统的销售旺季"金九"转趋平静,投资增速亦稳中有降.9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%.1-9月房地产开发投资增速从1-8月的15.6%小幅回落至15.4%.

报告指出,随着四季度传统供地高峰期到来,应研究科学实施土地供应,大量推地有利於实现应保尽保,满足各业用地需求,促进今後2-3年内房屋的有效供应,同时也要避免个别区域优质地块集中入市引发的炒作.

报告并认为,宏观经济走低态势短期难以改变,采取多种措施促进经济平稳健康发展仍是中央及地方各级政府在今後一段时间的首要目标;货币政策或将继续适度调整,政府投资力度进一步加大.预计四季度土地供需将双向增加,市场活跃度有所上升,全年土地市场整体将处於盘整态势,地价不会出现大幅涨跌.

"就房地产用地而言,...如无实质紧缩型房地产调控政策出台,预计2012年第四季度,商服和住宅等房地产用地价格将持续回升."报告称.

中国国务院本周稍早在安排部署四季度经济工作时强调,要坚定不移地搞好房地产市场调控.严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,抓紧研究制定稳定可预期的房地产市场调控政策体系.推进保障性安居工程建设,加快普通商品住房土地供应,有效增加普通商品房供给.(完)

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--发稿 张喜良; 审校 林高丽

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